Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: '2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayında Cidde'de hac protokolü imzalayacağız'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ocak ayında Cidde’de Suudi Arabistan ile 2023 hac organizasyonu için protokol imzalayacaklarını belirterek, kontenjan ve diğer hususların protokolle netleşeceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında 2023 yılında yapılacak olan hac ve umre ziyaretlerine ilişkin açıklamalar yapıldı. Suudi Arabistan ve Türkiye’nin iki kardeş ülke olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu önemli ve tarihi ziyaretin her iki ülke için de hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hac ve umre ziyaretleriyle ve ortak hedeflerimizle ilgili istişare ve müzakerelerde bulunduğumuz bu ziyaretiniz bizim için çok kıymetlidir. Salgın sonrası gerçekleştirilen 2022 hac organizasyonunda tarafınızdan yürütülen nitelikli hizmetlere yakinen şahit olduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti olarak hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye ve kaliteye sahibiz. Değişen şartlar ve gelişen imkânlar muvacehesinde kendimizi her yıl yenileyerek hacılarımıza ve umrecilerimize daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Zat-ı âlinizin seçkin bir heyetle ülkemizi ziyaretini son derece önemli ve değerli buluyoruz’’ dedi.

"2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayacağız"

Erbaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanın gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hac ve umre hizmetlerinde ortaya koyduğu gayret, samimiyet ve hassasiyet

için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize gelişinden duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ederek bu ziyareti hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ şeklinde konuştu.

Bakan Tevfik Er-Rabia ise, "Türkiye’ye olan ziyaretim stratejik ilişkiler ve tarihi ilişkiler içindir. İki ülke arasında kurulan ve hükümetler arasındaki iş birliği güzel ilerliyor. Bu görüşmeler bütün alanlarda her iki ülkenin yararlarına hizmet edecek şekilde devam ediyor. Hacıların, hacı adaylarının daha kolay erişimlerine ilişkin görüşmeler sağlamaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.