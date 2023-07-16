Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bizim geleceğe yönelik yatırımımız istikbalimizi ahlaklı gençlere emanet etmemizdir'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim geleceğe yönelik yatırımımız ülkemizde gençlerimizin birer ahlak timsali olarak yetişmesi ve istikbalimizi ahlaklı gençlere emanet etmemizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en büyük amacımız budur.” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından düzenlenen ve 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen 500 gencin ağırlandığı “Yazımda Kardeşlik Var” temalı yaz kampı kapanış programı İstanbul’da yapıldı. Çamlıca Camii Konferans Salonu’ndaki programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlere, “Sizler bizim için çok değerlisiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en fazla önem verdiğimiz faaliyetlerimiz içerisinde gençleri görüyoruz. Gençlik projelerimiz, gençlik faaliyetlerimiz, gençlik programlarımız en önde gelen faaliyetlerimiz arasında yer alıyor.” diye konuştu. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) kardeşlik ve güzel ahlakın önemini öğrettiğini ifade eden Başkan Erbaş, “Her birinizin bulunduğunuz ortamlarda, öncelikle ailenizde iyiliği yapan, iyilik yolunda koşan, kötülükten uzak duran ahlaklı gençler olarak yer almanızı arzu ediyoruz. Bizim geleceğe yönelik yatırımımız ülkemizde gençlerimizin birer ahlak timsali olarak yetişmesi ve istikbalimizi ahlaklı gençlere emanet etmemizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en büyük amacımız budur.” şeklinde konuştu.

“Bizim ahlaklı gençlere ihtiyacımız var”

Peygamber Efendimizin (s.a.s.) “İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” hadis-i şerifini hatırlatan Başkan Erbaş, “Bizim ahlaklı gençlerimize ihtiyacımız var. Toplumumuzun daha iyi noktalara gelmesine katkı sağlayacaksınız, sizler bizim umudumuzsunuz. Ahlaklı gençlerden mahrum kalan toplumlar umudunu yitirirler ama biz umutluyuz, sizler varsınız.” ifadelerini kullandı. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının depremin ilk günü bölgeye ulaştığını belirterek, “Deprem yaşayan kardeşlerimizin, sizlerin yanında idik. Bugün de sizlerin yanındayız, yarın da hep sizin yanınızda olacağız inşallah. Çünkü biz sizi çok seviyoruz, son nefesimize kadar birliğimiz, beraberliğimiz devam edecek inşallah. Rabbim her türlü afetten, depremden selden, felaketlerden hepimizi, milletimizi, vatanımızı, devletimizi muhafaza eylesin inşallah” açıklamalarında bulundu.

Programda ayrıca, kampa katılan öğrencilerin İstanbul’daki etkinlik ve gezilerine ilişkin sinevizyon gösterimi izlenerek, şiirler ve ilahiler okundu. Öğrenciler ve hocaları tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinin de sahnelendiği programda, sorulan soruları bilen öğrencilere de hediyeler verildi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, TDV Genel Müdürü İzani Turan ve İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.