Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam'ın esenliğinden mahrum eylemesin'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek’in Mostar kentinde bulunan tarihi Koski Mehmet Paşa Camii’nde okuduğu ezanı, “Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam’ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin” temennisiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Mevlid-i Nebi Haftası vesilesiyle Bosna Hersek’te bir dizi programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mostar şehrindeki tarihi Mostar köprüsünün yanında bulunan ve 17. asırda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan tarihi Koski Mehmet Paşa Camii’ne ziyarette bulundu.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda da, “Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri için bulunduğumuz Bosna-Hersek’te Mostar köprüsünün hemen yanında bulunan tarihi Koski Mehmet Paşa Camii’nde akşam ezanını okuduk, kardeşlerimizle birlikte akşam namazını eda ettik, mazlumların kurtuluşu, insanlığın barış ve hidayeti için dua ettik. Cenab-ı Hak coğrafyamızı kıyamete kadar İslam’ın esenliğinden ve ezan seslerinden mahrum eylemesin” ifadelerini kullandı.