Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Çocuklarımıza ne kadar sahip çıkarsak geleceğimiz o kadar parlak olacaktır'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “4-6 yaş arası çocuklara ne kadar çok sahip çıkılırsa geleceğimiz de o kadar daha parlak olacaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Balıkesir’de din görevlileri ile bir araya geldi. İl Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Erbaş, bugün işçinin bayramı olduğunu hatırlatarak, “Allah çalışan kardeşlerimizin emeklerini zayi etmesin inşallah. Çalışmalarınızın maddi olarak karşılığı hesap edilemez, bunu biliyoruz. Ama manevi olarak hesabını Cenab-ı Hakk’ın kiramen katibin melekleri yazıyor" diye konuştu.

“Kur’an-ı Kerim ve sünnete sarıldığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayız”

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki bütün unvanların Peygamber Efendimize dayandığını ve din görevlilerinin de varisi olduğunu belirterek, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Veda Hutbesi’nde; ‘Size iki şeyi emanet bıraktım, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Allah’ın kitabı ve sünnetim’ İşte elimizde 2 sağlam kaynak. Bunlara sarıldığımız müddetçe ve muhatap kitlemizin Kur’an’a ve sünnete sarılmalarını sağladığımız müddetçe yolumuzu sapıtmayacağız, onlar da yollarını sapıtmayacaklar" ifadelerini kullandı.

Erbaş, 4-6 yaş arası çocuklara sahip çıkıldığında geleceğimizin de o kadar daha parlak olacağını ve toplumda Din-i Mübini İslam’a bağlılığın ve bilinçli olarak Müslümanca yaşamanın gelecekte çok daha iyi olacağını söyledi.