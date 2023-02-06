Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Vatandaşlarımız uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Vatandaşlarımız uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler."