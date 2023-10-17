Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Filistin'in barış ve huzura kavuşması için İslam dünyasına büyük sorumluluklar düşüyor'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Başta Filistin olmak üzere ümmet coğrafyamızın bir an önce barış ve huzura kavuşması için İslam dünyasına büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünyamızı kuşatan sorunları aşabilmek için ortak hedefler ve ideallerimiz doğrultusunda daha fazla iş birliği yapmak zorundayız" dedi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlıktaki 15 Temmuz Mili İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Buradaki konuşmasında her yıl hacılara ve umrecilere daha iyi hizmet vermenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Erbaş, hac ve umre organizasyonun başarıya ulaşmasında, Suudi Arabistan’ın kurumları ile olan iletişimin önemli olduğuna işaret etti.

er-Rabia’nın Türkiye ziyaretinin, hac ve umre hizmetleriyle ilgili pek çok konuyu etraflıca müzakere etme ve birikimler ile tecrübelerin paylaşılması hususunda bir fırsat olarak gördüklerini belirten Erbaş, "Nitekim bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2024 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirme fırsatı bulduk. Şevval ayında başlayan umre organizasyonları ile 2024 yılı hac ve umre organizasyonu kapsamındaki iş birliğimizi daha da geliştirmek için istişarelerde bulunduk. İlişkilerimizi ve iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşıma kararlılığımızı teyit ettik" ifadelerini kullandı.

"Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişleteceğiz"

Erbaş, 2023 yılında ilk defa uygulanan Mekke Yolu projesinin, hacılara büyük bir kolaylık sağladığını aktararak, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın iş birliği ve destekleriyle İstanbul Havaalanı’nda pilot uygulama olarak gerçekleştirdiğimiz bu proje sayesinde hacılarımızın kutsal topraklara intikalleri ciddi anlamda kolaylaşmıştır. 2024 yılında Mekke Yolu projesinin uygulama alanını genişleterek Türkiye’nin diğer illerindeki hacılarımızın da bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

"İslam dünyasına büyük sorumluluk düşüyor"

İsrail-Filistin arasında süren çatışmalara ilişkin de konuşan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne yazık ki bugün Mescid-i Aksa, insanlık tarihinin en büyük bir trajedilerinden birine sahne olmaktadır. Bugün Filistin’de yaşananları derin bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Asırlarca selam yurdu olmuş Kudüs’te başta ilk kıblemiz Mescid-i Aksa olmak üzere Müslümanlara ve İslam’ın kutsallarına hunharca saldırılar yapılmaktadır. Hiç şüphesiz, bu coğrafyada barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegane yolu, işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Bizler, her zaman olduğu gibi bugün de mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa’nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Başta Filistin olmak üzere ümmet coğrafyamızın bir an önce barış ve huzura kavuşması için İslam dünyasına büyük sorumluluklar düşmektedir. Dünyamızı kuşatan sorunları aşabilmek için ortak hedefler ve ideallerimiz doğrultusunda daha fazla iş birliği yapmak zorundayız.”