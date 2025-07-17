Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Gezici Mobil Kur'an Kursumuzu hayata geçiriyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kuran eğitimini daha da yaygınlaştırma hedefiyle, çağın gereksinimlerine uygun olarak geliştirdiğimiz Gezici Mobil Kur’an Kursumuzu hayata geçiriyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ‘Mobil Kur’an Kursu’ açılış töreni düzenlendi. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilçelerdeki Kur’an kurslarından öğrenciler ve aileleri katıldı. Başkan Erbaş ebru, boyama gibi etkinliklerin yer aldığı stantlarda öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin koro ve dans gösterileri sonrası konuşan Erbaş, eğitimi çağın gerektirdiği şekilde güncellemek durumunda olduklarını vurgulayarak, "Bilim ve teknoloji çağının çocuklarını manevi bakımdan güçlü bireyler olarak yetiştirmek, değerlerimize bağlı nesiller inşa etmek durumundayız. Bu bizim en temel sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluktan hareketle bugün burada, ‘Kur’an eğitiminde erişilebilirlik ve kolaylık’ anlayışımıza yeni bir ivme kazandıracak, çok özel bir projeyi sizlere takdim etmek üzere bir aradayız. Kuran eğitimini daha da yaygınlaştırma hedefiyle, çağın gereksinimlerine uygun olarak geliştirdiğimiz Gezici Mobil Kur’an Kursumuzu hayata geçiriyoruz. Mobil Kur’an kursumuz, içerisinde 1 adet sınıf, 1 adet mini mutfak, kütüphane, bilgisayar, projeksiyon ve diğer gerekli eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde imal edilmiştir. Çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun olarak çeşitli teçhizatlar ile donatılmış olan aracımız, düzenli bir program dâhilinde il il gezerek çocuklara etkinliklerle öğrenmenin keyfini yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.

"Aracımız ilk etapta, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da hizmet verecektir"

Gezici Mobil Kur’an Kursu’nun başlangıç güzergahı hakkında bilgilendirme yapan Erbaş, "Aracımız, ilk etapta Yaz Kur’an kursları eğitim sürecinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremden etkilenen Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da hizmet verecektir. Daha sonra mevsimlik işçilerin yoğun olduğu şehirlerde öncelikle Kur’an kurslarında eğitim görme imkanı bulamayan çocuklara yönelik hizmet verecektir. Böylece ulaşım zorluğu, zaman ya da mekân sorunları sebebiyle Kur’an eğitiminden mahrum kalan çocuklarımız, Kur’an’ı öğrenme ve en güzel şekilde okuma imkanı bulacaktır. Gerektiğinde sahne olabilme özelliğine de sahip olan bu mobil aracımız sayesinde çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler yapma imkanına da kavuşmuş olacağız. Bulunduğu yerlerde bu vazifeyi yapacak. Sosyal ve kültürel etkinliklerimizi, değerler eğitimimizi ihtiyaç duyulan her yere kolaylıkla taşıma imkanı bulmuş olacak" diye konuştu.

Başkan Erbaş, etkinlik sonunda öğrenciler ve aileleri ile Gezici Mobil Kur’an Kurs tırını inceledi.