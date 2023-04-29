Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Herkes Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an'a hizmet ettiği kadar istifade eder'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Herkes Kur’an-ı Kerim’den, Kur’an’a hizmet ettiği kadar istifade eder. Ona değer verenin kıymeti de artacaktır. Kur’an’a yapılan hizmet asla karşılıksız kalmayacaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ İl Müftülüğünce hafızlığını tamamlamış kız ve erkek öğrenciler için düzenlenen hafızlık icazet merasimlerine katıldı. Düzenlenen iki ayrı merasimde toplam 101 hafıza icazet verildi.

Başkan Erbaş, ilk olarak Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Hafızlık İcazet Merasimi”ne katıldı. Başkan Erbaş, programda yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran bir hidayet rehberi ve bir hakikat menbaı olduğunu ifade ederek, “Kur’an-ı Kerim en güzel ahlakı öğretir. Aşırılıktan, azgınlıktan, her türlü kötülükten, münkerden, yanlıştan sakındıran bir Kitap’tır. Onun için ona hayat kitabı, hayat rehberi diyoruz” dedi.

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in insanı ve inanan toplulukları yücelten bir kitap olduğunu belirterek, “Herkes Kur’an-ı Kerim’den, Kur’an’a hizmet ettiği kadar istifade eder. Ona değer verenin kıymeti de artacaktır. Kur’an’a yapılan hizmet asla karşılıksız kalmayacaktır. Kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edebilirsek o da bizi dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak ve ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır” diye konuştu.

Hafızlık, Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet olduğunu dile getiren Erbaş, ümmetin en şereflilerinin hafızlar olduğunu kaydederek, hafızların Kur’an’ı, Kur’an’ın da hafızları koruduğunu söyledi.

Başkan Erbaş’ın konuşmasının ardından, hafızlık eğitimini tamamlamış 23 kız öğrenciye icazetleri verildi.

“Osmanlı İzleri” sergisini açtı

Başkan Erbaş, ayrıca, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sergilenen “Osmanlı İzleri Sergisi”nin de açılışını yaptı. Açılıştan sonra sergiyi gezen Erbaş, yetkililerden sergide bulunan eserler hakkında bilgi aldı.

78 erkek öğrenci, hafızlık icazeti aldı

Başkan Erbaş’ın katıldığı ikinci icazet programı ise, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Saffet Konmaz Camii’nde gerçekleştirildi. Buradaki konuşmasında, Kur’an-ı Kerim’in insanları en güzel ahlaka davet ettiğini söyleyen Erbaş, “Kur’an-ı Kerim, kalbi, aklı imar eder ve insanı en doğru yola iletir. Hakkı hakikati, ilmi, irfanı, edebi, hikmeti, adaleti, sevgi, saygı ve merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, iyi baba olmayı, iyi aile olmayı, iyi anne olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı, iyi dost olmayı, insanı insan yapan tüm değerleri öğretir” açıklamalarında bulundu.

“Hafızlığın şükrü unutmamaktır”

Erbaş, hafızlığın büyük bir nimet olduğunu belirterek, “Her nimetin şükrü kendi cinsinden eda edilir. Hafızlığın şükrü, onu unutmamak, hayatı onunla güzelleştirmek ve başka bir hafızın da yetişmesini sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, buradaki merasimde, hafızlığını tamamlamış 78 erkek öğrenciye icazetlerini verdi. Programlara, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök, hafızların aileleri ve vatandaşlar katıldı.