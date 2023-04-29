Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. Şüphesiz bu ideal ve sorumluluklar çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi, gerekli kılmaktadır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tekirdağ’da din görevlileri ile bir araya geldi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin İslam’a ve milletine hizmet etmekle görevli olduklarını belirterek, vatandaşın doğumundan vefatına, düğününden hacca gidişine ve asker uğurlamasına kadar her alanda hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Erbaş, din görevlilerinin bütün insanlığın geleceğine hizmet gayesiyle çalıştığını dile getirerek, “İnsanlığın huzur ve refahı, yeryüzünün imar ve ıslahı için koşturuyoruz. Şüphesiz bu ideal ve sorumluluklar çağın ihtiyaç ve beklentilerini hesaba katarak hizmet üretmeyi, gerekli kılmaktadır” dedi.

“Milletimizin yüzde 85’i temel dini bilgileri yaz Kur’an kurslarından öğreniyor”

Yaz Kur’an kurslarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Erbaş, “Yapılan araştırmalarda milletimizin yüzde 85’i temel dini bilgileri, yaz Kur’an kurslarından, camilerde öğrendiklerini söylüyorlar. 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Peygamber Efendimizin (s.a.s.) tavsiyesi var; çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar dini mübini İslam’ı, temel dini bilgileri onlara öğretin buyuruyor” diye konuştu.

“Dünyanın sorunlarına çözüm üretecek olanlar bizleriz”

Başkan Erbaş, dünyanın en zor zamanlarından birini yaşadığına dikkati çekerek, “İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları var. Ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları var. Dünya insanının büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içerisinde görmüyor ve maalesef geleceğe umutla bakamıyor. Bütün bunlara karşı dünyaya çözüm üretecek olan bizleriz” açıklamalarında bulundu.

Kur’an-ı Kerim, sünnet ve ilim geleneğinin din görevlilerinin ana yolu olduğunu söyleyen Başkan Erbaş, “En büyük imkanımız imanımız, samimiyetimiz ve gayretimiz. Eğer samimi olursak dinimizin bu kaynaklarına da sarılarak, milletimizi aydınlatmaya, onlara hem ibadetleri konusunda hem de inançları konusunda destek olmaya, onların çocuklarına, gençlerine, ailelerine karşı vazifelerimizi en güzel bir şekilde yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü ve Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök de katıldı.

Başkan Erbaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin’i ziyaret etti

Başkan Erbaş, ayrıca beraberindeki heyetle birlikte Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin’i ziyaret etti.

Üniversitenin şeref defterini imzalayan Başkan Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Şahin ise ziyaretinden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür etti.