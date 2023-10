Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an-ı Kerim'e ve Resulünün sünnetine sarılarak yürümeye devam ediyoruz'

TAKİP ET

Saraybosna’da düzenlenen Mevlid programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’e ve Resulünün sünnetine sarılarak istikamet üzere yürümeye devam ediyoruz” dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ile Bosna Hersek İslam Birliği tarafından Saraybosna İstiklal Camii’nde düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Mevlid-i Nebi haftasının mübarek olması temennisinde bulundu.

Başkan Erbaş, “Ey Nebi! Seni ancak bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah’ın yoluna O’nun izniyle bir davetçi olarak gönderdik, etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik” ayet-i kerimesine atıfta bulunarak, “Peygamber Efendimizin bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak, yeryüzünden cehaleti kaldırıp, Kur’an’ın nuruyla bütün yeryüzünü aydınlatmak için gönderildiğini, Kur’an-ı Kerim’in en büyük mucize olarak Peygamber Efendimize indirildiğini biz yine Kur’an’dan öğreniyoruz” dedi.

İslam’ın kısa zaman içinde dünyanın her yerine ulaştığına dikkati çeken Başkan Erbaş, “Peygamber Efendimiz Arafat’ta bütün Müslümanlara 2 şeyi emanet etti ve dedi ki; ‘Size iki şeyi bırakıyorum bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız. Onlardan birisi Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim, diğeri de Resulünün sünneti.’ İşte bizler Allah’ın Kitabı Kur’an-ı Kerim’e ve Resulünün sünnetine sarılarak istikamet üzere yürümeye devam ediyoruz inşallah” diye konuştu.

“Dünyada her an ismi anılan Allah Resulü Efendimizin dışında başka bir beşer yok”

Başkan Erbaş, beşerin en hayırlısının İslam Peygamberi olduğuna işaret ederek, “Peygamber Efendimizin ismi bugün dünya üzerinde her saniye ‘Eşhedü enne Muhammeden Resulullah’ diye ezanlarla anılıyor. Dünyada her an ismi anılan Allah Resulü Efendimizin dışında başka bir beşer yok” ifadelerini kullandı.

Mevlid-i Nebi’nin, İslam Peygamberinin insanlığa kazandırdığı değerleri anmak, yeniden anlatmak ve daha iyi yaşamak için bir fırsat olarak bilinmesi gerektiğini belirten Başkan Erbaş, “Çocuklarımıza, gençlerimize, nesillerimize de aktarmalıyız. İşte bugün burada Saraybosna’da, bu güzel camide Cenab-ı Hak bunun için bizleri buluşturdu. Bugün burada buluşmamıza vesile olan alemlere rahmet olarak gönderilen başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamdır” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, Müslümanlar arasındaki birliği, beraberliği Cenab-ı Hakk’ın kıyamete kadar devam ettirmesi temennisinde bulunarak, “Kıblemiz bir, Rabbimiz bir, Peygamberimiz bir bu kadar çok birliğimiz var ve bu bizim için Cenab-ı Hakk’ın en büyük lütfudur. İnşallah bu birliğimizi, beraberliğimizi her zaman hem Türkiye’de hem Bosna’da devam ettireceğiz inşallah.” dedi.

Konuşmasının sonunda Bosna Hersek’teki şehitlere rahmet dileyen Başkan Erbaş, “Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize şifalar, uzun ömürler ihsan eylesin. Geceniz mübarek olsun. Hepimiz Peygamber Efendimizin şefaatine hepimiz nail olalım inşallah” ifadelerini kullandı.

Kur’an-ı Kerim’lerin okunduğu, salavatların getirildiği, kasidelerin seslendirildiği programda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun da dua etti.