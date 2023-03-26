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- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin'
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda Danimarkalılara, 'Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin' çağrısında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda Danimarkalılara, “Kur’an’ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin” çağrısında bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur’an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur’an’ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin.”