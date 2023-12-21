Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kur'an kursları Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisidir'

Pendik’te yapımı tamamlanan Nafize Havva Yıldırım Kur’an Kursu’nun açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Biz 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı çok değerli buluyoruz, çok önemsiyoruz. Devletimizin en önemli kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisidir" dedi.

Pendik’te Binali Yıldırım’ın katkılarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan Nafize Havva Yıldırım 4-6 yaş Kur’an Kursu’nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bugün burada açtığımız 4-6 yaş Kur’an kursu fiili dualarımızdan birisidir. Camilerimize cemaat lazım. Bu cemaat nereden yetişecek? Okullardan, Kur’an kurslarından, milli ve manevi değerlerimizi öğrettiğimiz ilim irfan yuvalarında yetişecek. Bu açıdan biz 4-6 yaş Kur’an kurslarımızı çok değerli buluyoruz, çok önemsiyoruz. Devletimizin en önemli kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığımızın en önemli projelerinden birisidir. Sadece bu yıl yaklaşık 210 bin çocuğumuzu milletimiz bize emanet etti. Sınıflarıyla, oyun alanlarıyla, öğretmenleri ile örnek bir eğitim kurumudur Kur’an kurslarımız. İslam’ın öğretilmesi küçük yaşlarda başlar. İşte bunun için bu müesseseleri kuruyoruz. Ve iyi öğrenelim ki iyi temsil edelim, iyi yaşayalım, doğru yaşayalım ve yaşantımızla örnek olalım. Gençlerimizi ve çocuklarımızı öyle güzel yetiştirelim ki, onlar yaşantısıyla, yürüyüşüyle, oturması ve kalkmasıyla, adabı muaşeretiyle, görgü kurallarına uymasıyla hep örnek olsunlar. İslam toplumu örnek bir toplum olsun. Bunun için gayret ediyoruz" dedi.

Açılışta konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Mekanların toplumları nasıl etkilediğini görürüz. Bu mekanda, burada yapılan cami ve Kur’an kursunun ciddi bir dönüşüme sebep olacağına inancımız tamdır. Bu tür mekanların açılması toplumun ihyasına ve gelişmesine ciddi katkı sunmuştur. İnşallah bugün yapacağımız açılışımızda toplumun manevi gelişimine ciddi katkı olacağına inancımız tamdır" dedi.