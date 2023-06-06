Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Kurban yardımlarında deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceğiz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu sene kurban yardımları konusunda deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceklerini bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısına katıldı. TDV konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV’nin dünyanın ihtiyaç duyulan her yerinde fark gözetmeksizin yardım eli uzattığını söyledi.

Erbaş, yaptıkları en önemli hizmetlerden birinin vekaletle kurban kesim organizasyonu olduğunu belirterek, 1993 yılından beri vekaletle kurban kesim programı düzenlediklerini hatırlattı.

TDV’nin kurban vekaletlerini İslam dininin esaslarına uygun bir şekilde büyük hassasiyetle yerine getirdiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

“2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfına emanet edilen 525 bin 550 hisse kurban yurt içinde 81 il 922 ilçede, yurt dışındaysa 82 ülke 375 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerimizin nezaretinde kesilerek 21 milyon 897 bin 917 kişiye ulaştırıldı. 30 yıllık tecrübeyle hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3 milyon 916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz.”

“Kurban yardımlarında deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceğiz”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk milletinin, inancına ve asaletine yakışır şekilde depremzedelerin yardımına koştuğunu dile getiren Erbaş, “Yaşadığımız büyük afet sebebiyle bu sene kurban yardımlarımız konusunda deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceğiz. Depremzede kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içinde olacağız. Bu yardımlarımız tüm yaralar sarılıncaya, tüm ihtiyaçlar giderilinceye kadar devam edecektir inşallah” ifadelerini kullandı.

Kurban ibadetini yaraları sarmaya, kardeşliği daha da pekiştirmeye vesile kılacaklarını dile getiren Erbaş, insanların vekaletle kurban konusunda yurt içi seçeneğini daha çok tercih edeceği yönünde düşündüğünü söyledi.

Erbaş, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve 49 ülkedeki yardıma muhtaçlara Türk milletinin iyilik elini uzatmaya devam edeceklerini aktararak, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirledik” dedi.

Vatandaşların, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online bağış yapabileceğini hatırlatan Erbaş, “Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri ve bankalar aracılığıyla da TDV kurban programına katılabilirler” cümlelerine yer verdi.

Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise din hizmetleri müşavirlikleri, ataşelikleri, koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebileceğini vurgulayarak, “Bağış kanallarımızın yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilimiz ve pek çok ilçe merkezimizde bin şubemiz aracılığıyla şehirlerimizin önemli noktalarına kurban bağış stantları kuracağız. Vatandaşlarımız, buralarda da kolaylıkla hem vekaletle kurban konusunda bilgi alabilecek hem de bağış yapabilecekler” dedi.

“Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içinde dayanışma ve yardımlaşmayı güçlendirmemiz gerek”

Bugün tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirten Erbaş, şöyle konuştu:

“Başta Müslüman coğrafyalar olmak üzere neredeyse dünyanın her yerinde savunmasız insanlar, işgallerin, savaşların, terör olaylarının, zulümlerin, yoksulluk ve umutsuzluğun girdabında varlık mücadelesi vermektedir. Bu bağlamda yaşanan sorunlar, sıkıntılar ve acılar karşısında elbette her birimizin sorumluluğu vardır. Dolayısıyla adalet ve merhamet medeniyetinin mensupları olarak bizlere daha fazla görev düşmektedir. Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha fazla güçlendirmemiz gerekmektedir.”