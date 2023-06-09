Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Milletimizin desteğiyle mazlumların elinden tutmaya bu sene de devam edeceğiz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vekaletle kurban organizasyonuna ilişkin, “Rabbimizin inayeti milletimizin güven ve desteğiyle bütün dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya bu sene de devam edeceğiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu Yurtdışı Bilgilendirme Toplantısı”nda din hizmetleri müşavirleri ve ataşeleri ile çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. TDV’nin yeryüzünde iyiliğin sembolü bir kuruluş haline geldiğini belirten Erbaş, “TDV tarafından gerçekleştirilen en önemli hizmetlerden biri de vekaletle kurban organizasyonudur. Kurbanını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlarımıza yardımcı olmak maksadıyla sizlerin ve tüm hocalarımızın özverili gayretleriyle bu organizasyonu 30 yıldır aralıksız sürdürmekteyiz. Yani iyilik yolunda 48 yıllık büyük bir tecrübeye sahip olan TDV’miz güven ve emanete riayet şiarıyla gerçekleştirdiği vekaletle kurban kesiminde de öncü bir hayır kurumu olmuştur” ifadelerini kullandı.

“2022 yılında bağışlanan kurbanları yaklaşık 22 milyon kişiye ulaştırdık”

Erbaş, TDV aracılığıyla yapılan kurban bağışlarının, her geçen yıl daha da arttığına işaret ederek, şöyle konuştu:

“Şimdiye kadar neredeyse 4 milyon hisse kurbanı biz yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırmışız. Bu hakikaten hepimiz için sevindirici bir gelişmedir. Bu kapsamda 2022 yılında 525 bin 550 kurbanı, 81 il 922 ilçe ve 82 ülke 375 bölgede gönüllülerimiz ve görevlilerimiz nezaretinde kesmiş ve 21 milyon 897 bin 917 kişiye ulaştırmışız. Rabbimizin inayeti milletimizin güven ve desteğiyle bütün dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya bu sene de devam edeceğiz.”

Dünyanın her yerinde yaşanan acılara ilişkin konuşan Erbaş, “Dünyanın çeşitli yerlerinde de açlık var, susuzluk var. İşgallerin, savaşların, terör olaylarının, zulümlerin, yoksulluk ve umutsuzluğun girdabında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu durum bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Merhamet medeniyetinin mensupları olarak bizlere daha fazla görevler düşüyor. Dolayısıyla daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarımızı daha da güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“Kurban yardımlarında deprem bölgesine ağırlık vereceğiz”

Erbaş, kurban ibadetinin milletimiz ve insanlık için bir iyilik eline dönüştürmeye gayret ettiklerine işaret ederek, “Başta depremzede kardeşlerimiz olmak üzere, ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerinin ve 49 ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçların bir nebze de olsa yüzünü güldürebiliriz. Geçmiş yıllarda biz 149 kadar ülkeye ulaşmıştık. Bu sene yurt dışındaki ülkeleri 49 ülke şeklinde planladık. Yurt içinde bütün illerimizde olmakla birlikte deprem bölgesine tabii ki ağırlık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

“2023 yılında 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz”

2023 yılı vekaletle kurban kesim hazırlıklarının büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Erbaş, “Vekaletle kurban organizasyonu kapsamında bu sene yurt içinde 100 bin hisse, yurt dışında da 50’ye yakın ülkede 249 bölgede 450 bin hisse olmak üzere toplam 550 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Toplantıya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Burhan İşliyen, Selim Argun, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan da katıldı.