Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Müslümanlar, Filistin konusunda daha duyarlı olmalı'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bütün Müslümanları, İslam devletlerini ve yetkilileri Filistin konusunda daha duyarlı ve daha dinamik olmaya çağırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Diyanet İşleri Başkanlığındaki görüşmede Erbaş, önceki ismi Habeşistan olan Etiyopya’nın İslam tarihinde önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, Etiyopya ile din hizmetleri alanında yürütülen hizmetleri daha iyi hale getirmeye gayret ettiklerini belirtti.

“Müslümanlar, Filistin konusunda daha duyarlı olmalı”

İsrail’in Gazze’de hastaneye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbaş, büyük bir katliamın yaşandığını, yüzlerce insanın katledildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Filistinli Müslümanların çekmiş olduğu ıstırap ve acı konusunda bütün Müslümanların, bütün İslam devletlerinin, bütün yetkililerin daha duyarlı, daha dinamik olmaları ve bu katliamın, saldırının bir an önce bitmesi, işgalcilerin işgal ettiği yerlerden çekilerek Filistinli Müslümanların özgürlüğüne kavuşması, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne kavuşması, Kudüs’ün tekrar barış yurduna dönmesi konusunda bizim sürekli bunları gündeme getirmemiz gerekiyor. Ben tekrar orada şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum.”

Etiyopya İslam İşleri Yüksek Konseyi Başkanı Hacı İbrahim Tufa ise, her zaman Müslümanların yanında olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye duydukları sevgiyi anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Müslümanların önderi olarak gördüklerini ifade etti. Filistin’de yaşananlardan duyduğu üzüntüyü belirten Tufa, ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece sabahlara kadar dua ettiklerini, darbe girişimi bertaraf edildikten sonra da şükür secdesi yaptıklarını kaydetti.

Görüşmede Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu.