Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Neslimiz, gençlerimiz, çocuklarımız Kur'an'ın aydınlığından istifade etsin'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kur’an’a inanan insan zalim olamaz, Kur’an’a göre yaşayan insan adaletten şaşamaz, iyi insan olur, iyilikten uzak kalamaz. Neslimiz, gençlerimiz, çocuklarımız Kur’an’ın aydınlığından istifade etsin” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde Pazarköy Şehit Ömer Atmaca Kız Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlamış öğrenciler için düzenlenen “Hafızlık İcazet Merasimi”ne katıldı. Merasimde 25 hafıza icazet verildi.

Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin (SAV), “Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir.” hadis-i şerifini anımsatarak, şunları söyledi:

“Hafızlık yapmak hakikaten çetin bir iş, sabır ve tahammül gerektiren bir iş. Onlar sabrettiler, gayret ettiler, tahammül ettiler ve hafızlıklarını bitirdiler. Hafızlık yapmak kadar yaptırmak da çok çetin bir iştir ve hocalarımızdan Allah razı olsun. Gece, gündüz demediler, talebeleriyle yakından ilgilendiler, en zor zamanlarında yanında oldular ve hafızlıklarını tamamlamaları konusunda üzerlerine düşen vazifeyi yaptılar, ne mutlu onlara. Hafızlarımızın ailelerini de kutluyorum. Evlatlarının en zor zamanlarında hep yanında oldular, desteklediler. Çocuklarınız hafız olsunlar diye niyet etmeseydiniz hafız olamazlardı.”

Başkan Erbaş, Allah’a kulluğun en önemli ifadesinin Kur’an ve sünnet yolunda yürümek olduğunu ifade ederek, “Peygamber Efendimiz (SAV) Veda Hutbesi’nde ‘Size iki şey emanet ediyorum. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Resulü’nün sünnetidir.’ buyurmaktadır. Müslümanlar olarak biz de dedik ki; ‘Ya Resulallah emanetin başımızın üzerindedir. Sen bize Kur’an’ı emanet ettin, biz onu sadece okumakla, tanımakla kalmıyoruz; öğreniyoruz, ezberliyoruz, hıfz ediyoruz ve yaşıyoruz” dedi.

“Kur’an’a inanan insan zalim olamaz”

Başkan Erbaş, Kur’an’a inanan insanların özelliğinden bahsederek, “Kur’an’a inanan insan zalim olamaz. Kur’an’a göre yaşayan insan adaletten şaşamaz, iyi insan olur, iyilikten uzak kalamaz. Kur’an’ı başımıza taç yapalım, hayatımızı Kur’an’a göre tanzim edelim. Neslimiz, gençlerimiz, çocuklarımız Kur’an’ın aydınlığından istifade etsin. Çünkü Kur’an insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilmiştir.” açıklamalarında bulundu.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ile Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık da katıldı.