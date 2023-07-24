Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 'Okuyucular Semineri' kapanış programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul’da hafızlık, Kur’an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren 41 öğrencinin katıldığı “Okuyucular Semineri” kapanış programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve hafızlık, Kur’an-ı Kerim ve ezanı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren 41 öğrencinin katıldığı “Okuyucular Semineri” kapanış programı yapıldı.

Fatih İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’ndaki programda konuşan Başkan Erbaş, yarışmalarda başarı gösteren öğrencilerin gelecekte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemli alanlarında görev alabileceklerini söyledi.

“Gençlerimizi Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okumaya yönlendirirsek hepimiz kazançlı olacağız”

Başkan Erbaş, programı çok önemsediğini belirterek, “İmam hatip liselerinde eğer çocuklarımızı, gençlerimizi keşfeder, onları Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okumaya, dini musikiyi daha iyi icra etmeye yönlendirirsek hepimiz kazançlı olacağız. Ülkemizde 2 milyona yakın imam hatip öğrencimiz var. Onların her biri bizim için çok değerli” dedi.

“Allah indinde en makbul olan yarışma işte budur”

Gençlerin Kur’an-ı Kerim’i en güzel bir şekilde okuması ve dini musikiyi icra etmesi halinde istikbalde gençlerden daha çok istifade edilebileceğinin altını çizen Başkan Erbaş, “İmam hatip liseleri arası her yıl Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmaları yapılıyor. Ben bu yarışmalar için her zaman şu ayet-i kerimeyi hatırlarım; ‘Hayırda yarışanlar var ya işte Allah’a en yakın olanlar onlardır.’ Buradaki yarış Kur’an-ı Kerim’i daha güzel okuyayım amaçlı olursa Allah indinde en makbul olan yarışma işte budur” diye konuştu.

Programda ayrıca, seminere katılan öğrenciler ilahiler seslendirdi. Programa, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan üst düzey yöneticiler de katıldı.