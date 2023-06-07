Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Vatanını, bayrağını seven gençleri yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 Yaş Kur’an Kursları 10. Yıl Şenliği’nde yaptığı konuşmada, “Vatanını seven, bayrağını seven gençleri yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çankaya Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda düzenlenen 4-6 Yaş Kur’an Kursları 10. Yıl Şenliği’nde konuşan Erbaş, 4-6 yaş sınıflarının açılmasından bu yana 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, bu süre içerisinde 1 milyon civarında mezun verdiklerini söyledi. Bu yıl 210 bin öğrencinin eğitim aldığı 4-6 yaş Kur’an kurslarındaki eğitimi çok önemsediklerini kaydeden Erbaş, “4-6 yaş Kur’an kurslarında rabbini, peygamberini öğrensin, büyüklerini sevsin, büyüklerine saygı göstersin, küçüklerine sevgi göstersin, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi nedir, değerlerimizi onlara öğretelim düşüncesiyle sizler çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de emanete en güzel şekilde riayet ederek çocuklarımızı yetiştirmeye gayret ettik" diye konuştu.

“Geleceğimiz aydınlık Allah’ın izniyle”

Müftülüklerin 4-6 yaş Kur’an kurslarının niteliklerini artırmak için büyük bir gayretin içinde olduklarını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

“Onların heyecanlarını gördüğüm zaman ben daha çok heyecanlanıyorum. Bu iş heyecan işidir, bu iş sevgi işidir. Kur’an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Onlar hakikaten zoru başarıyorlar. Evimizde birkaç çocuğumuz olsa onların terbiyesi için ne büyük mücadeleler veriyoruz. Ama Kur’an kursu öğreticilerimiz büyük fedakarlıklar göstererek 20’ye yakın çocuğun eğitimi ile meşgul oluyorlar. Sizler gönül rahatlığı ile çocuklarınızı götürüp Kur’an kurslarımızda onlara annelik şefkatiyle yaklaşan hoca hanımlara emanet ediyorsunuz. Onlar da annelik şefkatiyle çocuklarınıza sahip çıkıyorlar. Onlara Rabbimizi, Peygamberimizi öğreterek, Kur’an-ı Kerim’i tanıtarak, değerlerimizi öğreterek geleceğe hazırlıyorlar. Geleceğimiz aydınlık Allah’ın izniyle. Vatanını seven, bayrağını seven gençleri yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Annelere, babalara teşekkür ediyorum. Sizler gayret etmeseydiniz biz sınıfları dolduramazdık, Türkiye genelinde 1 milyon civarında mezun veremezdik. Allah hepinizden razı olsun. Bütün müftülerimize, Kur’an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Bugünümüzün hayırlı olmasını, milletimiz, devletimiz ve vatanımız için hayırlara vesile olmasını, inşallah geleceğimizin daha güzel olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Programa Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ile öğrencilerin aileleri ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı.