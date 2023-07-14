Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Yaz Kur'an kurslarımızda öğrenci sayımız 4 milyon civarında olacak'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur’an kurslarının açılışının ikinci haftasında öğrenci sayısının 2 milyona yaklaştığını belirterek, “Bu sezon sonuna kadar yaz Kur’an kurslarımızdan istifade edenlerin sayısı 4 milyon civarında olacaktır” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Gülhane Camii Yaz Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Buradaki konuşmasında 3 Temmuz’da Türkiye’nin bütün camileri ve Kur’an kurslarında yaz Kur’an kurslarının başladığını ve kayıtların halen devam ettiğini belirten Erbaş, “Ülkemizde insanlarımızın büyük çoğunluğu yani yüzde 80’i temel dini bilgilerini yaz Kur’an kurslarındaki hocalarımızdan alıyor. Buradan vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz; çocuklarımız okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağlarındayken lise çağlarını geçirmeden mutlaka camilerimizde açtığımız yaz Kur’an kurslarına devam etsinler. Belli bir yaştan sonra öğrenmek de zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.

Erbaş, Kur’an kursu öğreticilerinin, imamların ve müezzinlerin öğrencilere anne ve baba şefkatiyle yaklaştıklarını kaydederek, “Hocalarımız bir annelik, babalık şefkatiyle çocuklarımıza kolaylaştırarak, zorlaştırmadan eğitim veriyorlar. Peygamber Efendimizin ortaya koymuş olduğu ‘kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız’ metodunu da takip ederek kısa zamanda çocuklarımıza temel dini bilgileri verme noktasında büyük bir başarı elde ediyorlar” dedi.

Her yıl Kur’an kurslarındaki niteliğin arttığına işaret eden Erbaş, Kur’an kurslarının Kur’an-ı Kerim ile temel dini bilgileri öğrenme noktasında yaz Kur’an kurslarının önemli eğitim kurumları olduğunu söyledi.

“2 milyon öğrenci sayısına yaklaştık”

Erbaş, Kur’an kurslarında eğitim gören öğrenci sayısına ilişkin de, “Kur’an kurslarının açılışının ikinci haftası olmasına rağmen şu anda 2 milyona yaklaşmış durumdayız. Benim kanaatim bu sezon sonuna kadar yaz Kur’an kurslarımızdan istifade edenlerin sayısı 4 milyon civarında olacaktır” dedi.

Konuşmasından sonra bir süre öğrencilerle sohbet eden Erbaş, eğitimler hakkında Kur’an kursu öğreticilerinden bilgi aldı. Erbaş ayrıca, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Cevdet Erdöl’ü ziyaret etti. Ziyaretlerde Erbaş’a Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar da eşlik etti.