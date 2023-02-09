Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, depremde hayatını kaybeden anne ve oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden anne Seyhan Cankılıçaslan ile oğlu Seha Cankılıçaslan’ın cenaze namazlarını kıldırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası incelemelerde bulunmak üzere depremin ilk gününden bu yana bölgede olan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adana’dan sonra Osmaniye’ye geldi. Erbaş, depremde hayatlarını kaybeden anne Seyhan Cankılıçaslan ile oğlu Seha Cankılıçaslan’ın Osmaniye Asri Mezarlığı’nda cenaze namazlarını kıldırdı. Anne ve oğlu için helallik isteyen Erbaş, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diledi.

Daha sonra burada hizmet veren mobil cenaze araçlarında görevli personelleri ziyaret eden Erbaş, sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığının Osmaniye’deki Deprem Koordinasyon Merkezini inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.