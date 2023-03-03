Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram Camii'nde depremzedelerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hacı Bayram Camii'nde sabah namazında depremzedelerle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hacı Bayram Camii'nde depremzedelerle bir araya geldi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Hacı Bayram Camii’nde sabah namazında depremzedelerle bir araya geldi.

Hacı Bayram Camii’ndeki sabah namazı programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş depremzedelerle bir araya geldi. Sabah namazını kıldıran Erbaş merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde hayatını kaybeden insanlar için dua okudu. Sabah namazı sonrasında Kuran-ı Kerim ve ilahiler okundu.