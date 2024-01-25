Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam hatip öğrencileriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da sömestr tatili kampında olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ankara’da sömestr tatili kampında olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile sohbet etme fırsatı yakaladı. 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda konuşan Erbaş ise öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, “Bir milletin varlığını devam ettirecek en temel unsur; iyi yetiştirilmiş, donanımlı, ahlaklı, erdemli, vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan gençlere sahip olmasıdır. Böyle bir neslin yetiştirilmesi de ancak güçlü ve kapsamlı bir eğitimle mümkündür” dedi.

Sahih kaynaklara dayalı doğru dini bilginin kılavuzluğunda sunulan eğitimin insanoğlunun en temel ihtiyaçlarından birisi olduğunu dile getiren Erbaş, imam hatip öğrencilerinin aldıkları eğitimle milletinin gelecek tasavvurunun ve hürriyet arzusunun odağında yer aldığını söyledi.

“Bilimsel gelişmeleri öğrenen ve öğrendiklerini hizmete dönüştüren bir nesildir”

Erbaş, imam hatip okullarının birer ilim, hikmet ve sanat öğretim merkezleri olduğu kadar aynı zamanda birer şahsiyet ve irfan mektepleri olduğunu belirterek, “Bu okullar inancını yaşamanın ve mukaddesatını yüceltmenin kurumsallaşmış halidir. İmam hatipliler medeniyetimize kaynaklık eden değerlerin güven içinde geleceğe taşınmasını sağlayacak umut neslidir. Hayatı anlamlı kılan, mukaddes değerlerle hayatı kolaylaştıran, bilimsel gelişmeleri birlikte öğrenen ve öğrendiklerini hizmete dönüştüren bir nesildir imam hatip nesli” diye konuştu.

“Bizim inancımızda alimler zulmü ortadan kaldırmak için görevlendirilmişlerdir”

İlmin amacının insanlara faydalı olmak olduğunu belirten ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

“Zalim İsrail’in, Filistin’de, Gazze’de nasıl gözlerini kırpmadan öldürdüklerini görüyorsunuz değil mi? Kim yaptı o bombaları, silahları? Bakınız onlar da bilgiyle yapılan, ilimle yapılan şeyler. O bombalar niye yapıldı? Bunları eğer masumların üzerine atılsın diye yaptılarsa onlar alim de olsa zalimdirler. Ama bizim inancımızda alimler zulmü ortadan kaldırmak için görevlendirilmişlerdir. Alimler Peygamber varisidir. Bizim inancımızda ilim, irfan, bilgi, hikmet, insanlığa zarar vermek için değil, insanlığı huzura kavuşturmak, mutlu etmek için öğrenilir. İşte biz buna faydalı ilim diyoruz. Demek ki faydasız ilim de var ki Peygamber Efendimiz bundan Allah’a sığınıyor.”

Erbaş, İslam medeniyetinin, ilim, irfan, sevgi medeniyeti olduğuna işaret ederek, geçmiş asırlarda bu ilkelere sarıldıklarında Müslümanların dünyaya yön verdiğini belirtti.

“İnsanlığın maruz kaldığı sıkıntı ve sorunlar gençlerin azim ve gayretleriyle aşılacak”

Günümüzde dünyanın çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Erbaş, “Bir yanda savaşlar, işgaller, terör olayları diğer yanda sosyal problemler, bunalımlar, umutsuzluk insanlığı kuşatmış durumdadır. Böyle bir ortamda sizlerin varlığı ve gayreti milletimiz için kıymetli bir imkandır. İnsanlığın maruz kaldığı bütün bu sıkıntı ve sorunlar ancak gençlerin azim ve gayretleriyle aşılabilecektir. İslam’ın insanlığa hayat veren hakikatlerini insanlığa ulaştıracak ve geleceğe taşıyacak sizlersiniz inşallah. Sizler ne kadar donanımlı ve bilgili olursanız o kadar güçlü olacaksınız. Sizlerin niyet ve gayretiyle gelecek daha güzel olacak inşallah” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin ile Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de katıldı.