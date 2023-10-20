Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Valisi Gül'ü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret etti.

Bir dizi program için İstanbul’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde, Vali Davut Gül tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. İstanbul’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Erbaş, yeni görevi için Gül’e hayırlı olsun dileğinde bulunarak, “İstanbul valiliğinin sorumluğu çok büyük. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim kolaylaştırsın, zorlaştırmasın ve hayırla tamamlamayı, güzel iz bırakmayı nasip eylesin” dedi.

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının İstanbul’da müftü yardımcılarıyla birlikte toplam 50 müftüsüyle hizmet ettiğine işaret ederek, “Sizlerin rehberliğinde inşallah müftülerimiz, bütün hocalarımız daha güzel hizmet yaparlar” diye konuştu.

“Diyanetin çalışmalarını daha da artıracağız”

Vali Gül ise ziyaretinden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkürlerini iletti. İstanbul’da din hizmetinin daha iyi yapılabilmesi için müftülerle birlikte çalışmalara devam ettiklerini belirten Gül, “4-6 yaş Kur’an kursları başta olmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere, kadınlara, Aile ve Dini Rehberlik Merkezlerine (ADRB) yönelik çalışmaları toplumda çok talep görüyor. İnşallah bu çalışmaları daha da artıracağız” ifadelerini kullandı. Ziyarette Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş eşlik etti.