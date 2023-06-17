Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine'de Türk Hac İşleri Ofisi'ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac için bulunduğu Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Hac İşleri Ofisi’ni ziyaret etti.

Hac hizmetleri ile ilgili incelemelerde bulunan Başkan Erbaş, Medine’de Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Hac İşleri Ofisi’ni ziyaret ederek, “2023 Yılı Hac Organizasyonu” kapsamında yürütülen koordinasyon ve iskan, havalimanı ile kargo hizmetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Uhud Dağı’nda şehit sahabeler ve Türk halkı için dua etti

Başkan Erbaş, ayrıca İslam tarihinin en önemli savaşlarından birinin gerçekleştiği Uhud Dağı’na da ziyarette bulundu.

Uhud Dağı eteklerinde olan, Uhud Savaşı’nın olduğu ve Hazreti Muhammed’in (s.a.s.) amcası Hazreti Hamza ile birlikte 70 sahabenin şehit olduğu alana gelen Başkan Erbaş, burada şehit sahabeler ve Türk halkı için dua etti.

Ziyaretlerde Başkan Erbaş’a Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü de eşlik etti.