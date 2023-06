Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerle bir araya geldi

TAKİP ET

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” çerçevesinde Ankara’ya gelen öğrencileri kabul etti.

Aksaray Piri Mehmet Paşa Ortaokulu öğrencileri, öğretmen ve velilerinden oluşan 38 kişilik bir grubu Başkanlık Toplantı Salonu’nda kabul eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının çocuklara, gençlere yönelik faaliyetler yaptığını aktaran Erbaş, “Çocuklarımızı, gençlerimizi hakikaten çok seviyoruz ve onların bu tür etkinliklerde daha fazla olmasını istiyoruz. Çok mutlu olduk. Allah razı olsun” dedi.

“Medeniyetimizin temeli eğitimle atılmış”

Bütün insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayetinin ‘Oku’ diye başladığına ve nüzul sırasına göre ikinci inen surenin de ‘Kalem Suresi’ olduğuna işaret eden Erbaş, “Bizim dinimizin, medeniyetimizin temeli eğitimle atılmış. ‘Oku’ diyor. Ne kadar manidar değil mi çocuklar? Birinci inen sure, ‘oku’ diye başlıyor. İkinci inen sure, ‘yaz’ diye başlıyor. İslam’ın güzelliğine bakar mısınız? Bunu unutmayın. Bununla biz her zaman iftihar edeceğiz, övüneceğiz ve medeniyetimize sahip çıkacağız. Ama sahip çıkarken çok okumamız lazım. Kendimizi yetiştirmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

İbn-i Sina, Bîruni, Farabi, Akşemsettin gibi ilim adamlarını örnek veren Erbaş, medeniyetimizin en güçlü olduğu zamanlarda yetişen ilim adamlarının bütün dünyayı aydınlattığını hatırlatarak şunları söyledi:

“Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin Hazretleri, hem müderris hem derviş hem İslam alimi hem de zamanının en büyük matematikçilerinden birisi. Bu ne demek biliyor musunuz? Gençler, bizim medeniyetimizin bilimlerin arasında hiç fark gözetmeden hepsine önem verdiği anlamına geliyor. Arapça, tefsir, hadis, fıkıh, kelam, din dersi. Bunlar ne kadar önemliyse matematik, fizik, sosyal bilgiler, tarih, fen bilimleri de o kadar önemli bizim inancımıza göre. İslam bilgiye, ilme çok önem veriyor.”

Öğrencilerden çok çalışmalarını isteyen Erbaş, “Çok çalışırsanız başarılı olursunuz. Başarılı gençlere, başarılı insanlara bizim hem kendi ülkemizde hem de bütün insanlık için, dünya için ihtiyacımız var. Aziz Sancar bizim millet olarak yüzümüzü ak eden, yüzümüzü ağartan bilimsel çalışmaları ile ünlü, alanında çok iyi kendisini yetiştirmiş bir hoca. İnşallah içinizden öyle ilim adamları çıkar” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, ziyaretin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.