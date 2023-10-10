Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Eşrefi'yi kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Dünyanın neresinde bir Müslümanın başına herhangi bir sıkıntı gelirse, Pakistan’da, Filistin’de, Keşmir’de, Suriye’de, dünyanın neresinde olursa olsun onu kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Hafız Muhammed Tahir Mahmud Eşrefi’yi kabul etti. Diyanet İşleri Başkanlığındaki kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, geçtiğimiz günlerde Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısının hemen ardından arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Eşrefi’ye teşekkür etti.

Dünyanın neresinde olursa olsun bir Müslümanın yaşadığı acıyı diğer bir Müslümanın hissedeceğine işaret eden Erbaş, “Dünyanın neresinde bir Müslümanın başına herhangi bir sıkıntı gelirse, Pakistan’da, Filistin’de, Keşmir’de, Suriye’de, dünyanın neresinde olursa olsun onu kalbimizin derinliklerinde hissediyoruz” diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Pakistan’da bir camide Mevlid Kandili için toplanan cemaate yönelik yapılan terör saldırısı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Erbaş, terör olaylarına karşı birlikte hareket etmenin ve tedbir almanın önemine işaret etti. Erbaş, Türkiye ve Pakistan’ın uzun yıllardan beri her zaman birbirini destekleyen, birbirine her zaman kardeşçe yaklaşan iki devlet olduğunu kaydetti. İki ülkenin diyanet hizmetleri açısından iş birliği içerisinde çalışmalar yapmasının önemli olduğunu belirten Erbaş, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliği çalışmaları hep devam edecektir inşallah” ifadelerini kullandı.

Kabulden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakistan Ulema Meclisi Başkanı Hafız Muhammed Tahir Mahmud Eşrefi, Erbaş’a, geçtiğimiz günlerde Ankara’da yaşanan terör saldırısı için tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.