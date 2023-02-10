Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Qatar TV'de depremzedeler için yapılan yardım programına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye ve Suriye’deki deprem mağdurları için Katar Devlet Televizyonu Qatar TV tarafından gerçekleştirilen yardım programı canlı yayınına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin talimatıyla Türkiye ve Suriye’deki deprem mağdurları için Qatar TV tarafından bu akşam gerçekleştirilen yardım programı canlı yayınına katıldı.

“Yardım ve Destek” temalı bağış kampanyası programında yardımları için Katar’a teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, doğal afetlerin insanlığın en zor zamanları olduğunu söyledi. Bugünlerde ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını belirten Erbaş, “Ülkemizde ve komşumuz Suriye’de meydana gelen depremlerde tahmin edilemez bir yıkım oldu. 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 şiddetinde iki deprem ve yüzlerce artçı sarsıntı yaşandı. 10 büyük ilimiz başta olmak üzere yüzlerce yerleşim yerini etkisi altına aldı. 100 bin kilometrekarenin üzerinde bir alan ve 13 buçuk milyon insanımızın yaşadığı bir coğrafya doğrudan depreme maruz kaldı” dedi.

“İlk andan itibaren müdahale ve mücadele çalışmalarımız başladı”

Bugün depremin beşinci günü olduğunu kaydeden Erbaş, binlerce ev ve binanın yıkıldığını, on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini, on binlercesinin yaralandığını, enkaz altında da pek çok insanın olduğunu anlattı. Arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü aktaran Erbaş, “Bu depremin boyutlarını ve sebep olduğu felaketi kelimelerle anlatmak çok zor. Bu kadar büyük bir afete hiçbir şehrin ya da ülkenin dayanması mümkün değil. Esasında ülkemiz, doğal afetler ve bilhassa depremler konusunda hazırlıklı bir ülkedir. Yakın geçmişte başka depremler de yaşadık. Bu olayda da ilk andan itibaren müdahale ve mücadele çalışmalarımız başladı. Ama yaşadığımız bu deprem ülkemizde ve dünyada daha önce yaşanan depremlerden çok daha büyük, kapsamlı ve daha yıkıcıydı.” şeklinde konuştu.

“Halkımız, bu duyarlılığı, bu iyilikleri asla unutmayacaktır”

Bu süreçte Asya’dan, Avrupa’dan, Afrika’dan, Balkanlardan, Kafkaslardan, onlarca ülkeden yardım ve ekip gönderenlerin her birine teşekkür eden Başkan Erbaş, bu duyarlılığı, bu iyilikleri halkımızın asla unutmayacağını kaydederek, şöyle konuştu:

“Aynı şekilde Kuveyt’ten Suudi Arabistan’a kadar bu coğrafyalardaki bütün ülkeler, tüm kardeşlerimiz yardıma koştular. Dost ve kardeş ülke Katar’ı, her zaman olduğu gibi bu sefer de hemen yanımızda gördük. Her birine şahsım ve milletimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Saygıdeğer devlet adamı, sayın Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’ye, taziye ve üzüntülerini ileten, yardımlarıyla katkıda bulunan tüm liderlere, devlet başkanlarına, din işleri bakanlarına, diyanet işleri başkanlarına, müftülere hassaten şükranlarımı sunuyorum.

Tekrar ülkemizde ve komşumuz Suriye’de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı kardeşlerimize şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz tüm insanlığı her türlü afetten, musibetten, kötülüklerden muhafaza eylesin.”