Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında Kızılcahamamlılarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek, şehit Mehmetçikler için dua etti.

Merkez Aşağı Camii’nde sabah namazını kıldıran ve Kur’an-ı Kerim okuyan Başkan Erbaş, namaz sonrası yaptığı konuşmada, “Onlar ki; ‘Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru’ diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah’tan bağışlanma dileyenlerdir.” ayet-i kerimesini hatırlatarak, “Bizler şu anda seher vaktinde Allah dedik, estağfurullah diyoruz, Rabbimize tövbe istiğfar ediyoruz, Peygamber Efendimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) salatü selamlar getiriyoruz. İnşallah bizler Rabbimizin o ayette tanıttığı mümin kullarından oluruz” dedi.

“Nesillerimiz için dua edelim”

Başkan Erbaş, gençler ve çocukların ibadet eden nesiller olarak yetiştirilmesi tavsiyesinde bulunarak, “Hz. İbrahim; ‘Rabbim beni ve zürriyetimi namazı dosdoğru kılanlardan, devamlı kılanlardan eyle’ diye dua etti. İşte bizler Hz. İbrahim’in kabul olunmuş dualarıyız. Biz de neslimiz için, çocuklarımız için dua edelim” diye konuştu.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yapılan zulme ilişkin Başkan Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizler elhamdülillah sıcak bir ortamda ibadetlerimizi yapıyoruz ama şu anda bu imkanı bulamayan dünyanın farklı yerlerinde mazlum duruma düşmüş, zalimlerin, işgalcilerin zulmü altında inim inim inleyen Müslümanlar var. Nerede? İşte Kudüs’te, Filistin’de, Doğu Türkistan’da, Myanmar’da, Arakan’da, Keşmir’de dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar var, onlara dua edelim. Peygamber Efendimizin (Sallallahü aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifi var; ‘Üç dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, yolcunun duası ve anne babanın çocukları için yapmış oldukları dua. İşte bizler de hem çocuklarımız için hem mazlumlar için Fakir fukara, garip guraba, ülkemizde ve yeryüzünde nice insanlar var. Onlar için, şehitlerimiz için dua edelim.”

Şehadete kavuşan Mehmetçikler için dua etti

Başkan Erbaş, konuşmasının ardından, şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için ettiği duasında şu niyazda bulundu:

“İlahi Ya Rabbi! Hasıl olan sevabı vatanımızın içinde ve sınırlarımızın ötesindeki düşmanlarla, terör odaklarıyla mücadele ederken fedai can eden tüm şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik kabul eyle Ya Rabbi! Ruhlarını melei alada ferahnak eyle Ya Rabbi! Gazilerimize acil şifalar nasip eyle Ya Rabbi!

İlahi Ya Rabbi! Vatanımızı, milletimizi her türlü kazalardan, belalardan, düşman işgalinden, terör saldırılarından muhafaza eyle. Şanlı ordumuzu karada, havada, denizde, her yerde ve her zaman mansur ve muzaffer eyle Ya Rabbi! İlahi Ya Rabbi! Şu anda uzun zamandan beri yurtlarında, yuvalarında, bebek, çocuk, masum demeden yukarıdan atılan bombaların altında can veren Filistinli kardeşlerimize rahmet eyle. İlahi Ya Rabbi! Orada yurtlarını, vatanlarını, yuvalarını, çocuklarını korumak için mücadele eden kardeşlerimize zaferler nasip eyle. Düşmanlarını kahru perişan eyle Ya Rabbi! İşgalci zalimleri birbirlerine musallat eyle ve müminleri salimen ve ganimen zafere ulaştır Ya Rabbi! İlahi Ya Rabbi! Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle. Birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Ya Rabbi! Milletimizi birbirine düşürmek isteyen dahili ve harici hainlere fırsat verme, onların milletimiz için kurmuş oldukları her türlü tuzakları kendi başlarına makus eyle Ya Rabbi!”