Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'terör örgütleri' mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi öğrencilerine hem doğru dini bilgilerle kendilerini donatma hem de İslam coğrafyasında yaşananlara ilişkin haberdar olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Böylesi bir donanımla gerek İslam dünyasının gerekse insanlığın içinden geçtiği süreçleri doğru okuyabiliriz. Ancak böylesi bir donanıma sahip olursak FETÖ, DEAŞ, Boko Haram gibi istismarcı örgütlerin coğrafyamızdaki emellerini doğru görebiliriz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde düzenlenen "Diyanet Akademisi 2023-2024 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı"na katıldı. Programda aday din görevlilerine ilk dersi veren Erbaş, ihtisas merkezlerinde bu yılki eğitim öğretim programına 450’ye yakın yeni öğrencinin katıldığını bildirdi.

Erbaş, ihtisas merkezlerinde ilim yolculuğunun 50 yıl önce başladığını dile getirerek, buralarda eğitim almanın büyük bir nimet olduğunu belirtti.

"Başkanlığımız diğer ülkelerde rol modeldir"

Diyanet İşleri Başkanlığının İslam dünyasında dini teşkilatlara model olan bir kurum olduğuna dikkat çeken Erbaş, "Nereye gitsek başkanlığımızı anlatıyoruz ve o devletin en üst yöneticileri hayran hayran dinliyor ve şunu özellikle ifade ediyorlar; ‘Bize rol model olun. Biz de sizin Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınız gibi bir teşkilat kuralım.’ Bu durum bize sorumluluklarımızın ne kadar büyük ve engin bir aşka ve ufka sahip olmamız gerektiğini göstermektedir" diye konuştu.

"Amacımız insanımızı doğru dini bilgiyle buluşturmak"

Erbaş, eğitimin özünde, Allah’ın rızasını kazanma ve cehaleti kaldırma gayesi olduğunu belirterek, "Bizim asıl amacımız insanımızı doğru dini bilgiyle buluşturmak. Eğer biz doğru dini bilgiyle buluşturmazsak tabiat boşluk kabul etmez ve hurafeler ve aşırılıklarla dolu birtakım anlayış sahipleri o boşluğu doldurur, bunu yaşayarak görüyoruz. Ama biz istiyoruz ki mutedil, Kur’an ve sünnet çizgisinden kopmayan, ayrılmayan bir anlayış üzerinde insanımızı bilgilendirelim, besleyelim. Böylesi bir gayeyi taşıyanlar kendilerinin ve toplumlarının dünya ve ahiret saadetlerine vesile olabilirler" ifadelerini kullandı.

İslam’ın insanın zihnini bilgiyle aydınlatmak kadar kalbini de aydınlatmayı amaç edindiğini ifade eden Erbaş, "Kişiyi hem akli hem duygusal hem de ameli olarak birbiriyle dengeli bir biçimde eğitmeyi hedefler, İslam’ın eğitim anlayışı budur. Böylesi bir eğitimle kendini inşa etmiş bir mümin insanlara örnek olabilir, onların hayatlarına dokunabilir ve yön verebilir" dedi.

Erbaş’tan ’terör örgütleri’ mesajı

Öğrencilere hem doğru dini bilgilerle kendilerini donatma hem de İslam coğrafyasında yaşananlara ilişkin haberdar olmaları tavsiyesinde bulunan Erbaş, "Böylesi bir donanımla gerek İslam dünyasının gerekse insanlığın içinden geçtiği süreçleri doğru okuyabiliriz. Ancak böylesi bir donanıma sahip olursak FETÖ, DEAŞ, Boko Haram gibi istismarcı örgütlerin coğrafyamızdaki emellerini doğru görebiliriz. Sahih bilgiyi tüm bu alanlara şamil kıldığımızda ihtisas eğitimimiz bizi hayatın önüne taşır ve insanımıza ve insanlığa bizi örnek ve önder kılar" diye konuştu.

Erbaş, bulunduğumuz çağın iletişim ve teknolojinin insanı kuşattığı, toplumları şekillendirdiği bir çağ olduğunu, bu sebeple insanlara ulaşma noktasında öğrencilerden ihtisas eğitimlerinin yanında bu alandaki bilgi ve becerilerini de en üst düzeye taşımalarını söyledi.

Türkiye genelindeki Diyanet Akademisi Dini Yüksek İhtisas Merkezlerindeki din görevlileri 2023-2024 Dini Yüksek İhtisas Eğitimi Açılış Programı’nı canlı bağlantıyla izledi.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan da katıldı.