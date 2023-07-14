Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Bundan tam yedi yıl önce 15 Temmuz gecesinde, milletimizin birliği ve devletimizin bekası FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece, Rabbimizin yardımı yine bizimleydi” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da Gülhane Camii’nde “Din Samimiyettir, İstismar İhanettir” başlıklı hutbe irad etti, ardından cuma namazı kıldırdı. Cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu yapan Erbaş, “Bundan tam yedi yıl önce 15 Temmuz gecesinde, milletimizin birliği ve devletimizin bekası FETÖ tarafından hedef alındı. Ancak o gece, Rabbimizin yardımı yine bizimleydi. Millet ve devlet el ele vererek, bozguncuların karşısında dimdik durduk. Destansı bir direnişle dâhili ve hârici hainlerin emellerini boşa çıkardık. ’Onlar tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Allah, tuzak bozanların en hayırlısıdır.’ Nice kardeşimiz bu direnişte şehadete yürüdü. Nice kardeşimiz de gazilik nişanesini bir şeref madalyası olarak bedeninde taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

“Yapıp ettiklerimizi ahiret sermayesine dönüştüren samimiyettir”

Okuduğu hutbeye Kur’an-ı Kerim ile başlayan Başkan Erbaş, “Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor, ’O, ‘Hay’dır, diridir. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah’a itaat ederek samimiyetle O’na ibadet edin. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.’ Hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: ’Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder.’ Dinimiz İslam’ın özü samimiyettir. Samimiyet, içimizle dışımızın, özümüzle sözümüzün bir olmasıdır. Bütün söz ve davranışlarımızda Allah’ın rızasını gözetmektir. Samimiyet, imanımızı ve ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten korumaktır. İmanı kemale erdiren samimiyettir. Yapıp ettiklerimizi ahiret sermayesine dönüştüren samimiyettir. İyiliği anlamlı kılan samimiyettir. Bilgiye değer katan samimiyettir. Allah Resulü (s.a.s)’in ’Din, samimiyettir.’ hadisini şiar edinenler, istikamet üzere bir ömür yaşamaya gayret ederler. Ahde vefa gösterirler. Doğru sözlü ve dürüst olurlar; kimseyi aldatmazlar. Adaletten, hak ve hakikatten asla ayrılmazlar. Kul ve kamu hakkına riayet ederler. Rabbimizin rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de istismardır. İstismar, insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını kişisel çıkarlara alet etmektir. Dinimizin yüce değerleriyle insanları aldatmaktadır. Maddi ve manevi imkânları sömürerek güç elde etmektir. Hasılı istismar, Allah’a, Kur’an’a, Peygamber’e, insana ve topluma ihanettir” ifadelerine yer verdi.