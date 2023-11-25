Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kadına yönelik şiddete karşı mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre Gazze’de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının yaşama hakkı elinden alınıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde bir mesaj yayımladı. Erbaş mesajında, katil İsrail’in dünyanın gözü önünde soykırımlarına devam ettiğine işaret ederek, “BM rakamlarına göre Gazze’de saat başı 2 anne, her iki saatte bir 7 kadının yaşama hakkı elinden alınıyor. Son bir ayda saldırılarda ölenlerin yüzde 67’si kadın ve çocuklardan oluşuyor” diye konuştu.

Gazze’de insan, kadın ve çocuk haklarının İsrail tarafından gasp edildiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün vicdanları harekete geçiren bir duyarlılığa vesile olmasını temenni ediyor, yapılacak etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının yaşanan bu kötülüğün son bulmasına ve iyiliğin dünyamıza egemen olmasına katkı sunmasını temenni ediyorum.”