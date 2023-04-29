Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tekirdağ Hafızlık Kız Kur'an Kursu icazet törenine katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tekirdağ Hafızlık Kız Kur’an Kursu icazet törenine katıldı.

Süleymanpaşa ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen tören öncesi, Tekirdağ İslam Eserleri Fotoğraf Sergisi’ni açılışını gerçekleştiren Prof. Dr. Erbaş, yaptığı konuşmasında “Tekirdağ’da bizler için umut veren faaliyetler gerçekleştiriyoruz, etkinliklere katılıyoruz. Bugün inşallah 101 hafızımızın, hafızlık merasimine katılacağız. Ondan öncesinde sergimizin açılışını yapıyoruz. Tekirdağ’da bulunan İslam eserlerinin fotoğraflarından oluşan sergimizi açmış olacağız. Bu sergiyi dolaşan gençlerimiz tarihini bilecekler, tarihimize gidecekler. Biz ne kadar çok eser görürsek, tarihimizi ve medeniyetimizin zenginliğini çok daha iyi anlamış oluruz. İnşallah gençlerimiz sergiyi gezerler ve medeniyetimizin zenginliklerini görerek kazanım içinde olurlar. Cenab-ı Hak’tan hayırlar diliyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından hafızlık icazet merasimine katılan Erbaş, “Zihinlerimizi aydınlatan ve bizlere sonsuz ufuklar açan yüce kitabımızın ezberlenmesinin heyecanı bizi bu güzel mekânda buluşturdu. Bizlere böyle bir güzelliği yaşatan Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Kur’an-ı Kerim bizleri aydınlığa çıkartan bir hidayet rehberi ve bir hakikatin membaıdır. Yüce Rabbimiz İbrahim Suresi’nde; ’Habibim, kitabı sana insanları karanlıktan aydınlığa çıkartasın diye indirdik’ diyerek bu konuyu bizlere öğretmektedir. Kardeşlerimizin hafızlıkları hayırlı olsun” diye konuştu.