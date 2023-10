Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini (IUS) ziyaret etti.

Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Bosna Hersek’te bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkent Saraybosna’da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni ziyaret etti. IUS Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım tarafından karşılanan Başkan Erbaş, üniversiteyi gezdi. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üniversite ziyaretlerine önem verdiğini dile getirerek, “Ülkemizde şu ana kadar 50 kadar üniversiteyi ziyaret ettik. İki günlük il buluşmalarımızda en fazla önem verdiğim konulardan birisi üniversiteyi ziyaret etmek, öğrencilerle buluşmak, onlarla hasbihal etmek, sohbet etmek” dedi.

“Türkiye olarak her zaman elimizin eğitim açısından, ekonomi açısından Bosna’nın üzerinde olması lazım”

Başkan Erbaş, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini takip ettiğini belirterek, üniversitenin, kurulduğu günden bu yana kaliteden ödün vermediğini, her zaman en iyisi olmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bosna’daki insanlar çok büyük travmalar yaşadı. 1992-1995 arası üç yıl boyunca Avrupa’nın ortasında dünyanın gözü önünde binlerce insan burada can verdi. Hala sıkıntılar geçmiş değil, yani insanlar her an nerede, ne zaman, nasıl bir sıkıntı oluşur korkusu içerisinde diken üzerinde yaşıyor. Dolayısıyla bizim Türkiye olarak her zaman elimizin eğitim açısından, ekonomi açısından Bosna’nın üzerinde olması lazım.”

Rektör Yıldırım ise ziyaretinden dolayı Başkan Erbaş’a teşekkür ederek, üniversite ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyarete, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Huriye Martı, Doç. Dr. Selim Argun, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Rehberlik ve Teftiş Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Türkiye’nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Mustafa Güvenç de katıldı.