Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, umre ziyareti için Mekke'de bulunan vatandaşlarla buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umre ziyareti için Mekke’de bulunan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

2023 yılı Hac organizasyonu ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, umre ziyareti için Mekke’de bulunan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmaya, tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Allah’ın, İslam nimetiyle insanlığı müşerref kıldığı yerde olduklarını belirterek, “Bizler elbette bu İslam nimetinin şükrü, onu en güzel şekilde öğrenmek, yaşamak ve insanlığa tanıtmak yani tebliğ etmek ve onu en güzel bir şekilde temsil etmek için buradayız” diye konuştu.

İbadetlerin daha iyi Müslüman olmayı sağlayan vesileler, vasıtalar olduğunu kaydeden Başkan Erbaş, umrecilere ibadetlerinin kabul olması niyazında bulundu.

“Peygamber Efendimiz Veda Hutbesi’nde öyle güzel miraslar bıraktı ki, onları hatırlayalım”

Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı bu topraklardaki her dakikanın Peygamber Efendimizi hatırlayarak, heyecan içerisinde geçirilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“O, Veda Hutbesi’nde öyle güzel miraslar bıraktı ki, onları hatırlayalım. Arafat’a ziyarete gittiğimiz zaman, oralarda hem Peygamberimizin hem Hazreti İbrahim’in, Hazreti Adem’in, Hazreti İsmail’in, Hazreti Hacer validemizin hatıralarını sadece hatırlayıp geçmeyelim, onları içselleştirelim. Bundan sonra son nefesimize kadar Hazreti İbrahim’in fedakarlığını, vefasını, Hazreti İsmail’in, Hazreti Hacer validemizin teslimiyetini, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için taşıdığı o vasıfları hatırlayalım ve onlarla vasıflanmaya gayret edelim.”

“Peygamber Efendimizin ümmeti olmaya daha layık bir şekilde yaşamaya söz vererek buradan gideceğiz”

Hz. Peygamber neyin mücadelesini verdiyse Müslümanların da onun mücadelesini vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, “Küfre, şirke, sömürüye karşı nasıl mücadele etti, yalana dolana, iftiraya, dedikoduya, gıybete karşı nasıl uyarılarda bulundu ise biz o uyarılara kulak verelim. Önce uyalım, sonra başkalarını da o kötülüklerden uzak tutmak için birer rehber olalım. Buradan dönerken çok farklı bir şekilde döneceğiz inşallah. İslam’ı yaşama ve İslam’a davet etme noktasında umreye gelmeden öncekine göre daha tazelenmiş, daha yeni şeyler öğrenmiş ve bundan sonra Peygamber Efendimizin ümmeti olmaya daha layık bir şekilde yaşamaya söz vererek buradan gideceğiz” şeklinde konuştu.