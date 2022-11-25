Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Varnalı Müslümanlarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bulgaristan’ın Varna şehrinde camide kıldırdığı yatsı namazı sonrası Varnalı Müslümanlarla bir araya geldi.

Bulgaristan programı çerçevesinde Varna’ya geçen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sesemez Camii’nde yatsı ezanını okuyarak, namaz kıldırdı. Ardından cemaate hitap eden Erbaş, ibadetlerin Müslüman’ın ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederek, “Allah Resulü Efendimizin (s.a.s.) ifadesiyle namaz dinin direğidir. Ayet-i kerimede Rabbimiz ‘Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar’ buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyi her okuduğumuzda namazın Müslüman’ın hayatında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz” dedi.

“Kur’an-ı Kerim insanları aydınlığa çıkarmak için gönderildi”

Peygamber Efendimize (s.a.s.) kadar gönderilen bütün peygamberlerin İslam peygamberi olduğunu ve gönderildikleri toplumlara ibadetleri tebliğ ettiğini belirten Erbaş, şunları söyledi:

“Peygamber Efendimizin peygamberliği evrenseldir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de Rabbimiz Peygamber Efendimize şöyle buyuruyor; ‘Ey Nebi! Biz sana kitabı insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.’ Demek ki Kur’an-ı Kerim, insanları karanlıklardan, batıldan, kötü şeylerden uzaklaştırmak ve aydınlığa çıkarmak için indirilmiş.”

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in insanlar için bir rehber olduğunu dile getirerek, “Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye çalışacağız. Okumasını bilmeyenler öğrenmeye çalışacak. Öğrenenler anlamaya çalışacak ve netice itibarıyla hayatımızı Kur’an-ı Kerim’e göre tanzim edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Müslümanlığın en önemli unsurlarından birisinin güzel ahlak olduğuna işaret eden Erbaş, “Peygamber Efendimiz (s.a.s.) Müslüman’ı tarif ederken şöyle buyurmaktadır; ‘Müslüman, elinden ve dilinden insanların emin olduğu kimsedir.’ Onun için gençlerimiz, çocuklarımız güvenilen iyi bir Müslüman olmaları için ebeveynler olarak hem ahlaki konularda dikkatli olacağız hem de ibadetlerimize önem vereceğiz. İbadetlerde zaten ahlaklı olalım diye emredilmiş” diye konuştu.

Kütüphanesinde tarihi Kur’an-ı Kerim’ler sergileniyor

Erbaş, Sesemez Camii’nde içerisinde tarihi Kur’an-ı Kerim’lerin de sergilendiği Şakir Zümrezade Kütüphanesi’ni de gezdi.