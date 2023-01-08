Diyanet İşleri Erbaş: '65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hac kontenjanında salgın öncesi döneme geri dönüldüğünü belirterek, 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayını kutsal topraklarda ağırlayacaklarını açıkladı. Erbaş’ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“Beytullah’tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun.”