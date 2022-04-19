Diyanet'ten 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

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  • 19.04.2022 20:58
  • Güncelleme: 19.04.2022 22:00
Diyanet'ten 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili açıklama
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın başkanlığında toplanan Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2022 yılı hac ve umre ibadetiyle ilgili aldığı kararları açıkladı.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında toplandı. Diyanet işleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı. 2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi konusunun da kararlaştırıldığı toplantıda, yapılan değerlendirmeler sonucunda kararlaştırılan diğer hususlar şu şekilde:

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Umre organizasyonu ile ilgili olarak;

- Umre organizasyonunda otel, Oda Tercihli 1 ve Oda Tercihli 2 Konaklama türlerinde turlar düzenlenebilmesi,

- Umre yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır.

2022 yılı haccına ilişkin olarak;

-2022 yılında hacca gideceklerin Suudi Arabistan makamlarınca bildirilen hususlar çerçevesinde belirlenmesi,

Kayıt hakları 2020 yılından devredilen hac yolcularının;

- 25 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında hacca gidip gitmemesine ilişkin tercihlerinin alınması,

- 65 yaş altı hac yolcularına kesin kayıt hakkı verilmesi ve bunlara 2023 yılına erteleme hakkı verilmemesi,

- 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Kayıt bağlantılarında 65 yaş üstü ve altı hac yolcularının bir arada bulunması durumunda 65 yaş altı yolcuların;

- Talep etmesi halinde bağlantısından koparılarak hacca gidebilmesi,

- 2023 yılına ertelemek isteyenlerin ise haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi,

- Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik, konaklama ve diğer hizmet kalemlerine ilişkin hususlar kararlaştırılmıştır” denildi.

İHA

SHA Editör
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