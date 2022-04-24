Diyanet'ten gençlere Ramazan kampı

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Gençliğe Değer” projesi çerçevesinde 8 kamp merkezinde, 11 ilden katılan bin 120 gence Ramazan kampı düzenledi

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Gençliğe Değer” projesi şümulunda gençlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Başkanlık, il ve ilçelerde belirlediği Gençlik Koordinatörleri ve din görevlileriyle yürüttüğü projeler çerçevesinde eğitimler, seminerler, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile izcilik ve tematik kampları düzenliyor.

Başkanlık, bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Ramazan Gençlik Kampı düzenledi. 15-18 Nisan tarihleri arasında Antalya, Osmaniye, Mersin, Samsun, Kocaeli, Rize, Bursa ve Kırşehir olmak üzere 8 kamp merkezinde gerçekleştirilen kamplara, Adana, Mersin, Gaziantep, Antalya, Kırşehir, Aksaray, Trabzon, Rize, Kocaeli, Samsun ve Ankara’dan toplam bin 120 genç katıldı.

440 erkek, 680 kız öğrencinin katıldığı kamplar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tahsis ettiği kamp merkezlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik Koordinatörlerinin rehberliğinde gerçekleştirildi.

Ramazan konulu gençlik kamplarında, Diyanet İşleri Başkanlığınca bu Ramazan ayı için belirlenen “Ramazan ve Doğruluk” teması çerçevesinde sohbetler yapıldı, gençlere doğruluk kavramının önemi anlatıldı.

Çeşitli etkinlilerin düzenlendiği kamplarda gençler, skeçler sergiledi, şiirler okudu. Birlikte iftar ve sahur yapan gençler, uçurtma uçurdular, ok attılar ve çeşitli spor aktivitelerine katıldılar. Kitap okuma etkinliğinin de yapıldığı kamplar, kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı merkezlerde gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının “Gençliğe Değer” projesi muhteviyatında gerçekleştirilen kamplarda, gençlerin etkili iletişim kurma, kendini geliştirme becerisi kazanma, milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.