Diyanet'ten rüşvet iddiasına soruşturma

Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir görevliye ait olduğu iddia edilen rüşvet içerikli video hakkında inceleme başlattı.

Diyanet'ten rüşvet iddiasına soruşturma
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyal medyada bir görevliye ait olduğu iddia edilen rüşvet içerikli video hakkında inceleme başlattı.

Diyanet İşleri Başkanlığı sosyal medya hesabından, sosyal medyada bir personeline ait olduğu öne sürülen video görüntüleriyle ilgili açıklama paylaşıldı. Başkanlığın açıklamasında, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini ve konunun titizlikle incelendiği bildirildi.

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"Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir"

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı Sosyal medya platformlarında bir görevlimize ait olduğu iddia edilen video görüntüsü ile ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Görevlendirilen müfettişler tarafından konu titizlikle incelenmektedir."