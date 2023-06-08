Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Diyarbakır’ın Lice kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu’na katılan tüm kahramanlarımıza selam olsun. Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve güvenlik korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve emniyet güçlerimizin ayağına taş değdirmesin” dedi.