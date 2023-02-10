Diyarbakır'da arama ve kurtarma ekipleri gıda ihtiyaçlarını enkaz başında gideriyor

Diyarbakır’da 6 noktada yürütülen arama, tarama ve kurtarma çalışmalarındaki ekipler, gıda ihtiyaçlarını enkaz başında karşılıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan binaların enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Şehrin 6 noktasındaki enkazdan vatandaşları vakit kaybetmeden çıkarmak için çalışan AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri aralıksız arama, tarama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Zorlu şartlarda çalışmalarına devam eden ekipler, gıda ihtiyaçlarını enkaz altından gelebilecek bir sesi kaçırmamak için çalışma alanında gideriyor.

Öte yandan, şehirde STK ve iş insanlarının da desteği eksik olmuyor. Kimisi otel kapılarını depremden etkilenen vatandaşa açarken kimisi de gıda ve giyim yardımında bulunuyor.