Diyarbakır'da çadır kent gece havadan görüntülendi

Diyarbakır'da deprem sonrası kurulan çadır kent gece havadan görüntülendi.

Diyarbakır'da çadır kent gece havadan görüntülendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Diyarbakır’da deprem sonrası kurulan çadır kent gece havadan görüntülendi.

Diyarbakır’da evlerinde hasar meydana gelen yüzlerce vatandaş için çadır kent kuruldu. AFAD tarafından Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Park, Kent Meydanı’nda ailelere kurulan çadırlarda jandarma ekipleri battaniye dağıtımı yaparken Kızılay ise yemek dağıtımı gerçekleştirdi, vatandaşlar ateş yakıp ısındı. Çadır kent gece havadan görüntülendi.