Diyarbakır'da Dündar Apartmanı'nın enkazında çalışmalar tamamlandı

Diyarbakır’da 6 enkaz alanından biri olan Dündar Apartmanı’nda çalışmalar tamamlandı. Ekipler enkaz çalışmasının devam ettiği yerlere gönderildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan apartmanların enkazında çalışmalar devam ederken, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Karacadağ Caddesi Dündar Apartmanı’nda çalışma tamamlandı. Kurtarma ekipleri diğer enkaz alanlarına gönderildi.