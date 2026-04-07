Diyarbakır'da düzenlenen Kick Boks Şampiyonasında Pazaryeri damgası

Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası, büyük heyecana sahne olurken, Pazaryerili sporcular turnuvaya damgasını vurdu.

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların katıldığı organizasyonda, Bilecik’i temsilen Pazaryerili sporcular Fatmagül Yağcı, Mert Demir, Tuba Nur Yağcı ve Ömer Faruk Özbay mücadele etti. Zorlu müsabakalar sonunda Pazaryeri sporcuları önemli dereceler elde ederken, genç bayanlar 56 kilogramda ’Low Kick’ kategorisinde mücadele eden Fatmagül Yağcı, tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Genç erkekler 63,5 kilogramda ’Low Kick’ kategorisinde yarışan Mert Demir ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

"Sporcularımız yıllardır çalışmalarının karşılığını bu maçta alarak Türkiye şampiyonu oldu"

Antrenörü Fehmi Piliç, elde edilen başarıyla ilgili, "Sporcularımız yıllardır çalışmalarının karşılığını bu maçta alarak Türkiye şampiyonu oldu. İnşallah ilimizi en iyi şekilde temsil ettikleri gibi ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceklerinden şüphem yoktur. Bize maddi manevi her türlü destek veren Pazaryeri Kaymakamımız Muhammet Mustafa Kara’ya, Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e ve Bilecik İl Spor Müdürümüz Sayın Ramazan Demir’e şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim" dedi.