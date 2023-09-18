Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerin katıldığı eylemler ortaya çıktı

Diyarbakır’da, ağaçlık alanda tespit edilerek etkisiz hale getirilen 4 teröristin geçmişte katıldıkları eylemler belli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Kulp’ta; 1’i kırmızı, 1’i turuncu ve 1’i gri kategoride olmak üzere toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Söz konusu teröristlerin katıldıkları eylemler ise gün yüzüne çıktı.

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde ‘kırmızı’ kategoride aranan ve örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Karargahı sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ’Muş’ kod adlı Hülya Demirer’in Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 13 Mart 2018 tarihinde operasyon esnasında meydana gelen EYP’li (el yapımı patlayıcı) saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 4 güvenlik görevlisinin yaralanmasına yol açtığı öğrenildi. Bunun yanı sıra Diyarbakır’ın Hani ilçesi mülki sınırları içerisinde 19 Mart 2018 tarihinde meydana gelen yol kesme eyleminde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesinde rol aldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu teröristin katıldığı eylemler ise şöyle:

“Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında 12 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen EYP’li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması, Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında 8 Nisan 2020 tarihinde meydana gelen EYP’li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi. Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında 9 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda bir güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 3 güvenlik görevlisinin yaralanması. Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında 22 Haziran 2022 tarihinde icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, bir güvenlik görevlisinin de yaralanması.”

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde ‘turuncu’ kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen ’Rohat’ kod adlı Cihat Ay’ın, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Söz konusu teröristin, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak 11 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen EYP’li saldırıda 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivil memurun şehit edilmesi, 118 sivil vatandaşın yaralanması olayının faillerinden olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen bir başka terörist ’Demhat’ kod adlı Çetin Temel ise İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde ’gri’ kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdiği kaydedildi.