Diyarbakır'daki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır'da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sözer apartmanında enkaz çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'daki enkazlarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Diyarbakır’da yıkılan Galeria İş Merkezi ve Sözer apartmanında enkaz çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi ve Sözen apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Yoldaş apartmanı ve Dündar apartmanında arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler diğer 4 noktadaki enkaz alanlarına gönderildi.