Diyarbakır Galeria Sitesi havadan görüntülendi, depremin izleri yürek burktu

Diyarbakır'da depremin 8'inci gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, şehirde 4 noktada çalışmaları tamamladı. Kalan 3 noktadan biri olan Galeria Sitesi havadan görüntülenirken, depremin izleri yürek burktu.

Diyarbakır Galeria Sitesi havadan görüntülendi, depremin izleri yürek burktu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Diyarbakır’da depremin 8’inci gününde çalışmalarını sürdüren arama-kurtarma ekipleri, şehirde 4 noktada çalışmaları tamamladı. Kalan 3 noktadan biri olan Galeria Sitesi havadan görüntülenirken, depremin izleri yürek burktu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 8’inci gününde, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde bulunan enkaz çalışmaları aralıksız devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesinde yıkılan Hisami Apartmanı, Yoldaş Apartmanı ve Dündar Apartmanı’nda arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, ekipler diğer 3 noktadaki enkaz alanlarına gönderildi. Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği Galeria Sitesi havadan görüntülenirken, depremin izleri yürek burktu.