Diyarbakır polisi, engelli vatandaşa elleriyle yemek yedirdi
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan enkaz alanında Türk polisi, elleriyle engelli vatandaşın yemeğini yedirdi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan enkaz alanında Türk polisi, elleriyle engelli vatandaşın yemeğini yedirdi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin 9. gününde, Diyarbakır’da enkaz alanlarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağında bulunan enkaz alanında engelli bir vatandaş yemeğini yemekte zorlanınca Türk polisi devreye girdi.
Polis memuru, engelli vatandaşa elleriyle yemek yedirdi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.