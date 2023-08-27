Diyarbakır ve Bingöl'de terörün finans kaynağına darbe

Diyarbakır ve Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu ile terörün finans kaynağına bir darbe daha vuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından Diyarbakır ve Bingöl’de düzenlenen operasyonla ilişkin yapılan paylaşımda, “24-25 Ağustos tarihlerinde 104 bin kök kenevir, 44 kilo kubar esrar, 1 adet tabanca ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.