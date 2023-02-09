Diyarbakırlı iş adamlarından dayanışma çağrısı

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı Kahramanmaraş’ta yaşanan ve çok sayıda can kaybına neden olan depremin sonuçlarıyla tüm toplumun birlikte kenetlenerek bu acı dolu günleri dayanışma bilinciyle atlatacaklarını söyledi.

Yaşanan deprem felaketi ve ardı sıra gelen büyük acılar toplumsal dayanışmanın ve insan olmanın gerekliliğini ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Yılmaz Elaldı, depremin yaşandığı andan itibaren ailelerin gecenin ayazında sokaklara akmasına karşın 24 şubesinin tümünün kapılarını sonuna kadar açtıklarını söyledi.

"Acıları da, hüznü de bölüşerek büyürüz"

Günün dayanışma, acıları bölünerek azaltma, herkesin birbirine destek olma zamanı olduğunu belirten Elaldı, ”Enkazlardan çıkan her bir yaşayanın sevincine, her bir Rahmeti Rahmana kavuşanın da acısını paylaşarak acıyı bölünmenin zamanıdır. Bu tarifi mümkün olmayan acılar tek bir yüreğin taşıyabileceği bir yük değildir. Yine sokakta, buz gibi havada, zemheri, zifiri sokakta kalan bebelerimizin, analarımızın, bacılarımız acısı acımızdır en onlarla aynı hüznü ve endişeyi taşımaktayız. Bu minvalde toplumun tüm kesimlerini duyarlılığa ve kenetlenme davet ediyorum. Bu elim felaketin ardından bizler elimezden gelen tüm imkanları seferber ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Dileğimiz odur ki hepimizin acısını paylaşarak azaltmaktır. Bu çerçevede halkımızın hizmetinde olduğumuzun bilinmesini isterim“ dedi.

"Fırsatçılık bu zamanlarda yapılan en büyük zulümdür"

Dayanışma ruhunun ne denli önemli olduğunu özümseyen bir toplum olunmasına rağmen bu tarz acılı dönemlerden ve felaketlerden yararlanmak isteyenlerin olduğunu belirten Yılmaz Eladı “Bu zamanlar hem önemli hem de vicdanı eylemlerin vücut bulması gereken zamanlardır. Gelin görün ki ne insanlıktan de imandan bihaber vicdansızlar bunu fırsat bilerek fiyat artışına, hatta merhametsiz en insanları sömürme yolunu seçerek taraflarını belirliyorlar. Hiç kimse şunu unutmasın ki o sokakta kalan da, enkazın altında kalan da onlar olabilir. Umarım ve dilerim yaşattıklarını yaşayacak duruma düşmeler. Empati bu tür zamanlarda çok büyük önem taşımaktadır. Zira fırsatçılık bu gibi zamanlarda yapılabilecek en büyük zulümdür“ şeklinde

konuştu.